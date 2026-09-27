WEC, BMW chiude a podio in rimonta: “Partire così indietro ci ha penalizzato”

BMW ottiene un nuovo podio nel FIA World Endurance Championship nella 6h del Fuji. Il marchio bavarese torna in Top3 grazie a Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor, sconfitti all’arrivo solamente dalla Toyota n. 8 e dall’Alpine n. 36.

Nel finale la M Hybrid V8 ha avuto una concreta chance di imporsi sulla concorrenza e come la Toyota n. 8 ha sfruttato l’ultimo pit collettivo effettuato in regime di Safety Car per scavalcare tutti i rivali.

Vincent Vosse, Team Principal BMW M Team WRT, ha dichiarato in una nota: “È stato un weekend difficile, come al solito qui a Fuji. Partire così indietro con le Hypercar ci ha penalizzato. Purtroppo, abbiamo avuto un contatto con la vettura numero 20, che ci ha fatto perdere un giro. Siamo riusciti a recuperare, ma eravamo troppo indietro perché avevamo perso troppo tempo. Ottima strategia dalla vettura numero 15, grande guida da parte dei piloti, e alla fine siamo arrivati ​​in terza posizione. Considerando da dove siamo partiti, è un ottimo risultato”.

BMW ha 146 punti nel campionato costruttori contro i 169 di Toyota. René Rast e Robin Frijns, iscritti con la BMW n. 20, sono attualmente in terza posizione tra i piloti con 75 punti contro i 89 ed i 79 delle tue Toyota (n. 8 & n. 7).

WRT ha siglato invece il successo in LMGT3 grazie all’eccellente prestazione da parte di Sean Gelael, Augusto Farfus e Darren Leung. Secondo successo per la compagine belga nel FIA WEC in LMGT3, prima in Giappone dopo i risultati del 2024 e del 2026 a Imola.