WEC, Aston Martin protagonista nella FP2 al COTA

Aston Martin balza al comando della graduatoria generale nella seconda ed ultima sessione della giornata al Circuit of The Americas per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship. Harry Tincknell ha fermato il cronometro in 1.52.567, il britannico dell’auto n. 007 ha battuto l’Alpine n. 36 di Charles Milesi e la Genesis n. 17 di Mathieu Jaminet.

Alpine si conferma nella parte alta della graduatoria, controllata in mattinata dalle Ferrari. Il marchio di Maranello si attesta in ogni caso nella parte alta della graduatoria con le tre 499P presenti in ordine dalla quinta alla settima piazza.

Robert Kubica (AF Corse Ferrari n. 83) ha preceduto Nicklas Nielsen (n. 50) e Antonio Giovinazzi (n. 51), le tre auto italiane chiudono la giornata in North America alle spalle dell’Alpine A424 n. 36 dell’ex campione FIA F3 Victor Martins.

Entrambe le BMW, a differenza delle Cadillac e delle Toyota, raggiungono la Top10. La n. 15 e la n. 20 hanno stabilito il nono ed il decimo crono, mentre in ottava piazza è da segnalare il giro dell’Aston Martin n. 009.

Doppietta Mercedes interrotta nel finale in LMGT3 dall’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 Heart of Racing di Zach Robichon. Il canadese ha scavalcato nelle ultime fasi l’AMG GT3 EVO n. 61 di Iron Lynx, a lungo in cima alla graduatoria con Rui Andrade.

La FP2, a differenza della FP1, è stata segnata da una breve interruzione nei primi minuti in seguito all’uscita di pista in curva 2 della Genesis n. 19 di Mathys Jaubert. Il francese è poi riuscito a ripartire dopo esser tornato in pit road.

Nella giornata odierna, sabato 5 settembre, la FP3 e le qualifiche. Domenica invece la competizione da sei ore, la Lone Star Le Mans 2026 verrà offerta come sempre su Discovery +, Sky Sport ed anche sulla piattaforma FIA WEC +.