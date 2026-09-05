WEC, Aston Martin ancora protagonista in Texas nella FP3

Aston Martin ed Harry Tincknell si confermano nella terza ed ultima sessione di prove libere della Lone Star Le Mans, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Il portacolori dell’auto n. 007, il migliore anche nella giornata di ieri, ha regolato di soli 4 millesimi la Genesis n. 19 di Mathieu Jaminet.

Ferrari resta nella parte alta della graduatoria con Antonio Giovinazzi, in pole nel 2024 ad Austin. Il pugliese si è collocato quarto con la 499P ufficiale n. 51 alle spalle della Cadillac n. 38 di Jack Aitken e davanti all’Aston Martin n. 007 di Marco Sorensen.

Cadillac n. 12, Ferrari n. 83 AF Corse, Toyota n. 7, Peugeot n. 94 e Ferrari n. 50 si sono collocate nell’ordine nella sessione che precederà di qualche ora le qualifiche in vista delle sei ore di domani.

La Ferrari n. 50 e la ‘Gialla’ n. 83 hanno avuto un contatto nel corso del turno con due GT, rispettivamente all’ultima ed alla prima curva con la Ford n. 77 Proton Competition e la Chevy n. 34 TF Sport.

La Mustang GT3 EVO citata ha siglato il terzo crono in classe dietro alla Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx. Davanti a tutti in LMGT3 segnaliamo per la prima volta nel weekend la Ferrari 296 GT3 EVO, nello specifico la n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau.