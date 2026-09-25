WEC, Alpine protagonista nella FP2 della 6h del Fuji

Alpine e Victor Martins (n. 36) dettano il ritmo in 1.29.304 nella seconda sessione di prove libere in vista della 6h del Fuji, sesto atto del FIA World Endurance Championship 2026. Il marchio francese, presente anche in terza piazza con Charles Milesi (n. 35), ha regolato per soli 39 millesimi l’Aston Martin n. 007 di Harry Tincknell.

Alle loro spalle le due Genesis (n. 19 & n. 17) e l’Aston Martin n. 009 prima della Cadillac n. 38 e della Toyota n. 8 che in mattinata aveva firmato il best lap con il giapponese Ryo Hirakawa. L’auto che si colloca virtualmente al terzo posto della classifica piloti dopo cinque round ha preceduto la Peugeot n. 93, la Cadillac n. 12 e due delle tre Ferrari 499P: la n. 50 e la n. 83 AF Corse.

In GT si distingue la Ford Mustang GT3 EVO n. 77 di Ben Tuck. L’alfiere di Proton Competition ha battuto la Mercedes AMG GT3 EVO n. 79 Iron Lynx e la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP, rispettivamente in pista con Lin Hodenius e Hadrien David.

L’attività continuerà domani ai piedi del Monte Fuji con la FP3 e le qualifiche, mentre domenica la competizione inizierà alle 4.00 di mattina (orario italiano). Oggi la pioggia non è stata una variabile, nelle prossime ore le cose potrebbero cambiare.