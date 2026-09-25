WEC, 6h Fuji: Ferrari cerca altri punti a casa di Toyota

Si infiamma con la 6h del Fuji 2026 la lotta per il titolo piloti e costruttori del FIA World Endurance Championship. Il Mondiale sbarca in Asia prima delle tappe di Barcellona e Monza, Ferrari cerca altri punti dopo la splendida affermazione della 499P n. 50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina in occasione della Lone Star Le Mans.

Toyota è chiaramente l’auto più attesa, il marchio giapponese è quello che ha vinto di più davanti ai propri tifosi dal 2012 ad oggi. La sei ore ai piedi del Monte Fuji si è sempre disputata ad eccezione di due occasioni: il 2020 ed il 2021, per i problemi legati all’emergenza sanitaria.

Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck De Vries, reduci dalla significativa sconfitta al Circuit of The Americas, guidano il campionato con la TR010 Hybrid #7. I vincitori della 24h Le Mans condividono la vetta con 75 punti insieme alla BMW #20 WRT di Robin Frijns e René Rast, nuovamente supportati da Sheldon van der Linde.

Seguono a quota 64 ed a 58 altre due auto: la Toyota #8 di Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa e sopratutto la Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi/ James Calado/Antonio Giovinazzi.

Il marchio di Maranello ha storicamente sempre faticato in Giappone, soprattutto nell’ultimo settore della pista. Anche San Paolo era però una pista in parte non favorevole alla 499P, seconda sotto la bandiera a scacchi alle spalle della sola BMW n. 15 che dominò la scena nella seconda metà dell’evento.

Ferrari è pienamente in lotta anche per il titolo piloti. Le due 499P ufficiali, le uniche che prendono punti per questa specifica classifica, hanno ottenuto ad oggi 114 punti contro i 131 di BMW ed i 140 di Toyota, di fatto in cima alla classifica dopo l’acuto di Le Mans.

Lo scorso anno in Giappone vinse a sorpresa Alpine dopo una bella lotta contro Peugeot. I francesi provano a rifarsi in un weekend in cui nuovamente sarà da tenere in considerazione Cadillac, sempre in lotta tra i migliori in ogni condizione. Sono ancora però zero i successi della V-Series.R nel Mondiale Endurance 2026, il brand americano vanta nella propria storia una serie di pole ed il trionfo nella 6h San Paolo 2025.

In LMGT3 la lotta non è chiusa nonostante l’ampio margine della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport di Jonny Edgar. L’inglese, nuovamente accompagnato da Ben Keating e da Nicky Catsburg, ha infatti 76 punti contro i 54p della Ferrari 296 GT3 EVO n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera.

I chili extra a bordo della Chevy, dovuti alla posizione in campionato, potrebbero avvantaggiare la rimonta della Ferrari che ad oggi non è ancora riuscita a primeggiare nel FIA WEC. Dobbiamo tonare alla 6h Spa del 2025 per trovare l’ultimo sigillo in GT del marchio di Maranello, risultato sempre ottenuto dalla 296 GT3 #21.