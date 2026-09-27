WEC, 6h Fuji: Alpine controlla la scena dopo a metà gara

Doppietta provvisoria per Alpine dopo le prime tre ore della 6h Fuji, sesto atto del FIA World Endurance Championship 2026. Victor Martins e Ferdinand Habsburg controllano la scena, il marchio francese insegue il secondo successo consecutivo in Giappone dopo la pole ottenuta ieri.

La A424 n. 36 e la gemella n. 35 hanno mantenuto sempre le redini della corsa, segnata nella parte iniziale da una breve Virtual Safety Car per un problema all’Aston Martin LMGT3 n. 23, colpita in curva 5 da una Peugeot 9X8.

Alpine ha un considerevole margine nei confronti dell’Aston Martin n. 007 di Tom Gamble e della Toyota n. 8 di Brendon Hartley. Entrambe le auto citate hanno effettuato un’ultima sosta più rapida della concorrenza, i due protagonisti hanno quindi superato l’Aston Martin n.009.

Alex Riberas è riuscito a tornare davanti alla Toyota n. 8 prima della conclusione di una nuova ora d’azione, la TR010 Hybrid sta battagliando contro la Cadillac n. 38 di Sébastien Bourdais e la Genesis n. 19 di Paul-Loup Chatin.

Ottava piazza invece per la Toyota n. 7. Nyck De Vries è stato protagonista di una foratura nelle battute iniziali, la TR010 Hybrid che ha firmato l’ultima 24h Le Mans è stata anche protagonista di un contatto con l’Alpine n. 35 dopo 1h e 10 d’azione.

Ferrari insegue con la n. 50 attualmente nelle mani di Miguel Molina. L’iberico è nono davanti a Norman Nato (Cadillac n. 12) ed a Phil Hanson, protagonista con la 499P privata schierata da AF Corse (n. 83). Leggermente più attardata la n. 51 di Alessandro Pier Guidi, attualmente 13mo alle spalle della BMW n. 15 di Raffaele Marciello.

Deve inseguire anche Sheldon van der Linde con la BMW n. 20. Il sudafricano ha ereditato il volante da René Rast, protagonista di una foratura in curva 2 dopo un piccolo contatto con la Ferrari n. 51.

In GT, la Chevy Corvette n. 33 di Jonny Edgar mette paura alla concorrenza. Il leader del campionato, dopo l’ottimo stint di Ben Keating, controlla la BMW n. 32 WRT di WRT e la Lexus n. 78 affidata ad Esteban Masson.

Alcune auto sono uscite prematuramente di scena in seguito ad un errore nell’opening lap della Ferrari n. 21 VISTA AF Corse. François Heriau ha sbagliato la prima frenata causando un incidente che ha escluso Iron Lynx Mercedes n. 61, Proton Competition Ford n. 88 e Manthey Porsche n. 92.