WEC, 6h Fuji: Alpine controlla Aston Martin nella FP3

Pioggia protagonista al Fuji in vista delle qualifiche della 6 Ore di domani. Alpine, dopo aver registrato il miglior tempo nella FP2 di ieri, si conferma nell’ultimo turno cronometrato prima della lotta per la pole grazie a Victor Martins.

Il transalpino ex campione FIA F3 ha battuto le due Aston Martin di Harry Tincknell (n. 007) e Marco Sorensen (n. 009) oltre alla Peugeot n. 94, in attività tra i migliori con il sempre competitivo Malthe Jakobsen.

Anche Genesis non esce dalla Top10 con Paul-Loup Chatin (n. 19) e Pipo Derani (n. 17) ad inseguire, la coppia è stata separata solamente dall’Alpine A424 n. 36 di Ferdinand Habsburg. Ottavo tempo invece per Toyota che con la n. 7 completa la Top10 insieme alla BMW n. 15 ed alla Ferrari 499P numero 50.

La pioggia, come da copione, è arrivata sul Fuji Speedway e quasi sicuramente condizionerà le qualifiche. Il maltempo potrebbe però incidere anche sulla lunga competizione di domani.

In LMGT3 svetta Corvette davanti a WRT BMW n. 32 e Proton Competition Ford n. 88. La Chevy n. 33 di Charlie Eastwood ha primeggiato sulle auto di Parker Thompson e del nostro Gianmarco Levorato.

Da segnalare una breve sospensione per un contatto tra l’Aston Hypercar n. 007 e la Vantage AMR GT3 EVO n. 27. Le due auto di Heart of Racing sono entrate in contatto, il già citato Tincknell non è riuscito ad evitare Ian James in curva 10.