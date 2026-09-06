Vuelta a España 2026, Wout van Aert fa il bis a Córdoba. Eccellente secondo Alessandro Romele

Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) conquista la quindicesima tappa della Vuelta a España 2026, beffando tutti sul traguardo di Córdoba al termine di una giornata condizionata dal caldo estremo. La frazione era stata infatti accorciata a 110,2 chilometri proprio per le temperature, che anche oggi hanno messo a dura prova il gruppo. Per il belga si tratta della seconda vittoria in questa Vuelta, dopo quella ottenuta a Loja, e del quinto successo della Visma | Lease a Bike in questa edizione della corsa.

La fuga ha iniziato a prendere forma dopo i primi chilometri, con Frederik Wandahl, Ivo Oliveira, Xabier Mikel Azparren, Ethan Hayter, Fabian Weiss, Enzo Paleni, Andreas Leknessund, Rudy Porter, Alastair MacKellar, Reuben Thompson e Gijs Leemreize a riuscire a guadagnare spazio sul gruppo. Il vantaggio è rimasto contenuto, anche perché Visma e Cofidis hanno iniziato a lavorare in testa al plotone.

l momento decisivo è arrivato sul Puerto Artafi, dove la fuga è stata quasi completamente riassorbita. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) ha provato a rilanciare l’azione, ma alle sue spalle sono rapidamente tornati Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech), Thibau Nys (Lidl-Trek) e Alessandro Romele (XDS Astana Team). Negli ultimi 20 chilometri si è così formato il gruppo dei cinque che si sarebbe giocato il successo.

Van Aert, Nys, Leknessund, Debruyne e Romele hanno affrontato insieme le battute conclusive, studiandosi per diversi chilometri. Alla fine è stata la volata ristretta a decidere il successo: a lanciarla lunga Nys che è stato scavalcato agevolmente da van Aert, trionfante, e anche da un super Romele, al miglior piazzamento in carriera in un Grande Giro e autore di una Vuelta maestosa fino ad oggi. A regolare il gruppetto inseguitore Alessandro Covi (Team Jayco AlUla), sesto.

A 2’44” il gruppo Maglia Rossa: non c’è stata battaglia tra i big in questa frazione che anticipava il giorno di riposo, resta leader della classifica generale senza patemi Enric Mas.