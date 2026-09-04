Vuelta a España 2026: Wout van Aert detta legge a Loja. Quinto Vincenzo Albanese

Wout van Aert torna al successo alla Vuelta a España 2026, imponendosi nella tredicesima tappa con arrivo a Loja. Il belga se la gioca con tutta la sua classe in una giornata perfetta per le sue caratteristiche e detta legge alla sua maniera. 58ma vittoria della carriera, quarta nella corsa iberica e 15ma complessiva nei Grandi Giri. Per la Visma | Lease a Bike si tratta invece della quarta vittoria di tappa in questa Vuelta, dopo la straordinaria tripletta firmata da Brennan.

La fuga ha impiegato diversi chilometri per prendere forma e alla fine si è trasformata in una vera e propria maxi-azione. Nel gruppo di testa sono entrati Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), Wout van Aert e Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), Bruno Armirail (Visma | Lease a Bike), Léo Bisiaux e Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), David De La Cruz e Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Axel Laurance (Netcompany INEOS), Santiago Buitrago e Pau Miquel (Bahrain Victorious), Clément Berthet, Guillaume Martin e Rudy Molard (Groupama-FDJ United), Valentin Paret-Peintre e Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Andreas Kron, Stefan Küng e Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), Lorenzo Fortunato e Cristián Rodríguez (XDS Astana Team), Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH), Lars Craps (Lotto Intermarché), Urko Berrade e Iván Cobo (Equipo Kern Pharma). Successivamente si sono aggiunti anche Jack Haig, Andreas Leknessund, Jarno Widar, Reuben Thompson, Gijs Leemreize, Simon Dalby e altri corridori, fino a creare un’azione vastissima che ha coinvolto oltre quaranta uomini prima di stabilizzarsi.

Finale con un vero concentrato di attacchi: eccezionale è stato il lavoro della Visma | Lease a Bike con la coppia Brennan-van Aert che in ogni modo ha provato a fare la differenza. I due hanno formato prima un drappello di nove, poi, a suon di scatti, sono riusciti a far sì che il belga riuscisse ad evadere assieme al francese Paret-Peintre. I due si sono lanciati verso il traguardo ma non c’è stato nulla da fare: volata devastante per il belga che si è preso il successo. Terza piazza per Brennan a completare la festa, quinto un ottimo Vincenzo Albanese. A tre minuti il gruppo Maglia Rossa: nessuna difficoltà per Enric Mas, lo spagnolo della Movistar anche oggi è apparso in totale gestione.