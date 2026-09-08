Vuelta a España 2026: tutte le classifiche. Wout van Aert padrone in maglia verde, Buitrago controlla

La Vuelta di Spagna 2026 è proseguita con la sedicesima tappa, che ha proposto l’annunciata volata a ranghi compatti. I big in lotta per il podio finale di Madrid sono giunti insieme al traguardo e non si sono registrati distacchi, lo spagnolo Enric Mas conserva la maglia roja di leader della classifica generale con un margine di 2’06” sull’austriaco Felix Gall.

Rimane tutto immutato in termine di piazzamenti anche nella classifica a punti, dove il belga Wout van Aert primeggia in maglia verde. Il colombiano Santiago Buitrago si merita la vetta della graduatoria riservata ai migliori scalatori, mentre il britannico Oscar Onley rimane il miglior giovane.

CLASSIFICHE VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la sedicesima tappa)

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 56:02:29

2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:06

3 3 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 2:10

4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 4:24

5 5 – Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 5:44

6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 6:14

7 7 – Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 6:49

8 8 – Berthet Clément XDS Astana Team 12″ 7:01

9 9 – Rodríguez Cristián Groupama – FDJ United 2″ 7:19

10 10 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:55

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 282

2 2 – Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 189

3 3 – Romele Alessandro XDS Astana Team 153

4 4 – Coquard Bryan Cofidis 119

5 9 ▲4 Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 86

6 10 ▲4 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 83

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 69

2 2 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 40

3 3 – Mas Enric Movistar Team 24

4 4 – Leknessund Andreas Uno-X Mobility 23

5 5 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 21

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Onley Oscar Netcompany INEOS 56:08:13

2 2 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 0:30

3 3 – Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 10:41