Ciclismo
Vuelta a España 2026: tutte le classifiche. Wout van Aert esulta a punti, Buitrago miglior scalatore
La Vuelta di Spagna 2026 è proseguita con la ventesima tappa, che ha proposto il durissimo arrivo in salita a Collado del Alguacil (8,4 km al 9,8% di pendenza media). Lo spagnolo Enric Mas ha difeso abilmente la maglia roja e ha trionfato in classifica generale davanti allo sloveno Primoz Roglic e all’austriaco Felix Gall, in attesa della passerella di Granada che ufficializzerà la situazione.
Rimane tutto immutato in termine di piazzamenti anche nella classifica a punti, dove il belga Wout van Aert primeggia in maglia verde e domani festeggerà sul podio. Il colombiano Santiago Buitrago si merita la palma di miglior scalatore, mentre il britannico Oscar Onley festeggerà come miglior giovane.
CLASSIFICHE VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la ventesima tappa)
CLASSIFICA GENERALE
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 70:56:58
2 2 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 2:15
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:44
4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 6:54
5 11 ▲6 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:45
6 5 ▼1 Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 9:28
7 6 ▼1 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 10:38
8 7 ▼1 Berthet Clément Groupama – FDJ United 2″ 11:41
9 8 ▼1 Rodríguez Cristián XDS Astana Team 12″ 11:59
10 10 – Tejada Harold XDS Astana Team 14:40
CLASSIFICA A PUNTI
1 1 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 326
2 2 – Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 239
3 3 – Romele Alessandro XDS Astana Team 171
4 4 – Coquard Bryan Cofidis 141
5 5 – Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 116
6 6 – Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 115
7 8 ▲1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 106
8 10 ▲2 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 93
9 7 ▼2 Cort Magnus Uno-X Mobility 90
10 9 ▼1 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 84
CLASSIFICA SCALATORI
1 1 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 78
2 2 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 62
3 3 – Leknessund Andreas Uno-X Mobility 36
4 Landa Mikel Soudal Quick-Step 30
5 16 ▲11 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 28
6 4 ▼2 Miquel Pau Movistar Team 24
7 Mas Enric Bahrain – Victorious 23
8 5 ▼3 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 21
9 33 ▲24 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 19
10 6 ▼4 Dunbar Eddie Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 16
CLASSIFICA GIOVANI
1 1 – Onley Oscar Netcompany INEOS 71:06:26
2 2 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 1:10
3 3 – Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 17:24
4 5 ▲1 Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 38:28