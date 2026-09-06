Ciclismo
Vuelta a España 2026: tutte le classifiche. Van Aert rafforza la maglia verde, Buitrago miglior scalatore
La Vuelta di Spagna 2026 è proseguita con la quindicesima tappa, adatta per le fughe da lontano e vinta con un buono spunto dal belga Wout van Aert davanti al nostro Alessandro Romel. I big in lotta per il podio finale di Madrid sono giunti insieme al traguardo e non si sono registrati distacchi, lo spagnolo Enric Mas conserva la maglia roja di leader della classifica generale.
Non si segnalano cambiamenti anche nelle due classifiche speciali di riferimento: il colombiano Santiago Buitrago si merita la vetta della graduatoria riservata ai migliori scalatori, mentre il belga Wout van Aert ha rafforzato il primato nella classifica a punti grazie all’affermazione odierna.
CLASSIFICHE VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la quindicesima tappa)
CLASSIFICA GENERALE
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 52:05:56
2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:06
3 3 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 2:10
4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 4:24
5 5 – Onley Oscar Netcompany INEOS 5:44
6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 6:14
7 7 – Skjelmose Mattias Lidl – Trek 6:49
8 8 – Rodríguez Cristián XDS Astana Team 7:01
9 9 – Berthet Clément Groupama – FDJ United 7:19
10 10 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:55
CLASSIFICA A PUNTI
1 1 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 267
2 2 – Brennan Matthewì Team Visma | Lease a Bike 159
3 3 – Romele Alessandro XDS Astana Team 153
4 4 – Coquard Bryan Cofidis 94
5 19 ▲14 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 79
6 23 ▲17 Hayter Ethan Alpecin – Premier Tech 78
7 5 ▼2 Debruyne Ramses Soudal Quick-Step 77
8 8 – Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 73
9 6 ▼3 Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 67
10 7 ▼3 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 63
CLASSIFICA SCALATORI
1 1 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 69
2 2 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 40
3 3 – Mas Enric Movistar Team 24
4 5 ▲1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 23
5 4 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 21
6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 12
7 7 – Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 11
8 8 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 11
CLASSIFICA GIOVANI
1 1 – Onley Oscar Netcompany INEOS 52:11:40
2 2 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 0:30
3 3 – Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 10:41
4 4 – Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 20:04
5 5 – Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 24:02
6 6 – Pickering Finlay Team Jayco AlUla 33:35
7 7 – Widar Jarno Lotto Intermarché 38:01
8 8 – García Pierna Raúl Movistar Team 38:25
9 9 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 43:46
10 11 ▲1 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 1:13:15