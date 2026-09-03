Ciclismo
Vuelta a España 2026: tutte le classifiche. Van Aert controlla a punti, Buitrago a pois
La Vuelta di Spagna 2026 è proseguita con la dodicesima tappa, caratterizzata da un arrivo in salita che ha sorriso ai fuggitivi di giornata. Lo spagnolo Enric Mas ha staccato gli avversari principali per la classifica generale quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo e ha ulteriormente rafforzato il primo posto in classifica generale.
Enric Mas si è distinto in salita durante la prima settimana, ma è il colombiano Santiago Buitrago a meritarsi la vetta della graduatoria riservata ai migliori scalatori. Il belga Wout van Aert continua a svettare nella classifica a punti, mentre il britannico Oscar Onley ha rafforzato il proprio primato come miglior giovane.
CLASSIFICHE VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la dodicesima tappa)
CLASSIFICA GENERALE
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 40:31:51
2 2 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 1:45
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:06
4 5 ▲1 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 3:53
5 4 ▼1 Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 4:29
6 10 ▲4 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 4:59
7 6 ▼1 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 7:42
8 7 ▼1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 7:58
9 9 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 8:27
10 8 ▼2 Tejada Harold XDS Astana Team 8:33
CLASSIFICA A PUNTI
1 1 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 194
2 2 – Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 117
3 3 – Romele Alessandro XDS Astana Team 96
4 4 – Coquard Bryan Cofidis 94
5 5 – Hayter Ethan Soudal Quick-Step 77
6 6 – Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 67
7 7 – Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 60
8 11 ▲3 Mas Enric Movistar Team 57
9 8 ▼1 Cort Magnus NSN Cycling Team 53
10 9 ▼1 Hofstetter Hugo Uno-X Mobility 53
CLASSIFICA SCALATORI
1 1 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 52
2 4 ▲2 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 30
3 2 ▼1 Mas Enric Movistar Team 24
4 6 ▲2 Lutsenko Alexey NSN Cycling Team 21
5 3 ▼2 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 19
6 5 ▼1 Sivakov Pavel XDS Astana Team 14
7 7 – Fortunato Lorenzo UAE Team Emirates – XRG 13
8 28 ▲20 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 12
9 8 ▼1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 11
10 9 ▼1 Onley Oscar Netcompany INEOS 10
CLASSIFICA GIOVANI
1 1 – Onley Oscar Netcompany INEOS 40:36:20
2 2 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 0:30
3 4 ▲1 Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 11:39
4 5 ▲1 Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 14:56
5 3 ▼2 Widar Jarno Lotto Intermarché 15:52
6 6 – Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 21:27
7 8 ▲1 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 25:36
8 10 ▲2 García Pierna Raúl Movistar Team 39:32
9 9 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 43:46
10 7 ▼3 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 45:15