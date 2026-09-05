Ciclismo
Vuelta a España 2026: tutte le classifiche. Buitrago padrone in salita, van Aert svetta a punti
La Vuelta di Spagna 2026 è proseguita con la quattordicesima tappa, che proponeva un esigente arrivo in salita in chiusura di una frazione che ha sorriso ai fuggitivi di giornata. I big in lotta per il podio finale di Madrid si sono fronteggiati a viso aperto, lo spagnolo Enric Mas si conferma al comando della graduatoria davanti allo sloveno Primoz Roglic e all’austriaco Felix Gall.
Non si segnalano cambiamenti anche nelle due classifiche speciali di riferimento: il colombiano Santiago Buitrago ha brillato sull’ascesa conclusiva e si è meritato la vetta della graduatoria riservata ai migliori scalatori, mentre il belga Wout van Aert primeggia nella classifica a punti con un buon margine sui miei immediati inseguitori.
CLASSIFICHE VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la quattordicesima tappa)
CLASSIFICA GENERALE
1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 49:28:12
2 3 ▲1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 2:06
3 2 ▼1 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 2:10
4 4 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 4:24
5 5 – Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 5:44
6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 10″ 6:14
7 7 – Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 6:49
8 11 ▲3 Rodríguez Cristián XDS Astana Team 12″ 7:01
9 10 ▲1 Berthet Clément Groupama – FDJ United 2″ 7:19
10 8 ▼2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:55
CLASSIFICA A PUNTI
1 1 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 224
2 2 – Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 159
3 3 – Romele Alessandro XDS Astana Team 113
4 4 – Coquard Bryan Cofidis 94
5 5 – Hayter Ethan Soudal Quick-Step 77
6 6 – Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 67
7 22 ▲15 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 63
8 7 ▼1 Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 60
9 8 ▼1 Mas Enric Movistar Team 57
10 20 ▲10 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 56
CLASSIFICA SCALATORI
1 1 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 69
2 2 – van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 40
3 3 – Mas Enric Movistar Team 24
4 5 ▲1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 21
5 4 ▼1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 19
6 6 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 12
7 22 ▲15 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 11
8 7 ▼1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 11
9 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team
10 8 ▼2 Onley Oscar Netcompany INEOS
CLASSIFICA GIOVANI
1 1 – Onley Oscar Netcompany INEOS 49:33:56
2 2 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 0:30
3 3 – Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 10:41