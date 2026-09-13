Vuelta a España 2026, Tobias Halland Johannessen: “Non mi aspettavo proprio di vincere”

La Vuelta a España 2026 si è chiusa con la vittoria di Tobias Halland Johannessen. Il norvegese ha conquistato l’ultima puntata, battendo allo sprint un eccellente Alessandro Romele sul traguardo di Granada. Proprio all’ultimo respiro Johannessen e Romele sono riusciti ad allungare in modo da giocarsi il successo in volata, con l’azzurro che sembrava poter uscire di ruota, ma che alla fine si è dovuto arrendere al norvegese.

Quasi incredulo Johannessen per la vittoria nell’intervista a fine tappa: “In realtà oggi non me l’aspettavo proprio. Volevamo davvero rendere l’ultimo giorno della carriera di Cort il più speciale possibile e provare a vincere per lui. Però, nell’ultimo giro, ho sentito che ero nel gruppo di testa e ho cercato di non tirare, nel caso Cort fosse riuscito a rientrare. Poi, alla fine, ho visto che avevamo fatto il distacco e a quel punto ero completamente concentrato sul tentativo di vincere, perché è da tanto tempo che ci vado vicino. Credo che siano passati ben più di tre anni dall’ultima volta che ho vinto, quindi è davvero speciale riuscirci oggi. Non so nemmeno cosa dire, sono felicissimo”.

Il norvegese aveva studiato nel minimo dettaglio la volata finale: “Avevamo parlato di come volevamo affrontarla con Cort, e il piano era portarlo davanti fino all’ultima curva. Mi ricordavo quello che avevamo detto durante la riunione e continuavo a ripetermelo che non devo fare nulla prima di essere arrivato all’ultima curva in prima posizione, e da lì devo semplicemente andare a tutta”.

Sulla Vuelta della Uno-X Mobility: “Sento che siamo stati una squadra davvero fortissima. Abbiamo avuto alti e bassi, ma credo che ogni giorno abbiamo affrontato le situazioni nel miglior modo possibile. E penso che la vittoria di Andreas sia stata davvero speciale. Poi, naturalmente, anche ieri è stata una giornata molto speciale per la squadra. Credo che ieri abbiamo acquisito molta fiducia e sono felicissimo di essere riuscito a regalare alla squadra una vittoria oggi, perché sentivo che se la meritavano davvero tanto ieri. Ieri sera ero molto triste perché non ero riuscito a vincere per loro, quindi è davvero speciale essere riuscito a farlo oggi”.