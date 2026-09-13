Vuelta a España 2026: Tobias Halland Johannessen beffa un super Alessandro Romele nell’ultima tappa

Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) conquista l’ultima tappa della Vuelta a España 2026 al termine di una volata decisa praticamente all’ultimo respiro. Il norvegese ha avuto la meglio su Alessandro Romele (XDS Astana Team) per appena mezza ruota, ma il risultato non deve togliere nulla alla prestazione dell’azzurro, autore di una Vuelta strepitosa e ancora una volta protagonista fino all’ultimo metro. L’Italia ha accarezzato il sogno di trovare proprio a Granada la prima vittoria di tappa, ma Romele è stato beffato nel finale.

Dopo i lunghi chilometri iniziali vissuti praticamente come una passerella, la corsa si è accesa nel circuito finale di Granada, con lo strappo dell’Alhambra a fare da trampolino per gli attacchi in un’ultima tappa diversa dalla classica attesa della volata finale. Gli uomini della classifica generale, invece, avevano già di fatto chiuso la loro Vuelta. La Maglia Rossa Enric Mas (Movistar Team) e gli altri corridori di classifica si sono rialzati una volta entrati nella zona neutralizzata, lasciando spazio alla battaglia per la vittoria di giornata.

Tra i protagonisti, all’ultima gara della carriera, Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ha provato ad anticipare il gruppo, mentre davanti si è progressivamente formato un drappello comprendente anche Romele, Johannessen, Debruyne, Brennan e altri corridori. L’azzurro ha corso ancora una volta con grande intelligenza tattica, entrando nelle azioni decisive.

Proprio all’ultimo respiro Johannessen e Romele sono riusciti ad andar via e a giocarsi il successo allo sprint, con l’azzurro che sembrava poter uscire di ruota, ma si è dovuto arrendere. Terzo Debruyne, poi un Brennan esausto.