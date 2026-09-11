Vuelta a España 2026, tappa di oggi Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona: orari, tv, percorso, favoriti

Si apre il weekend conclusivo alla Vuelta a España 2026: in scena oggi la diciannovesima tappa, arrivo in salita a Peñas Blancas. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Tappa di oltre 200 chilometri con un dislivello di oltre 4000 metri. La giornata, dopo una parte iniziale sostanzialmente tranquilla, si scalda quando i ciclisti affrontano il Puerto de Las Abejas, seconda categoria di 14,6 chilometri al 4,3% e il Puerto del Viento, seconda categoria di 13,7 chilometri al 3,7%. Falsopiano, discesa, fondovalle e salita finale: Peñas Blancas, prima categoria di 18,8 chilometri al 6,5%.

FAVORITI

Per la vittoria di tappa il nome principale è Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), particolarmente interessante visto il finale e anche il precedente: proprio a Peñas Blancas aveva vinto nel 2022. L’ecuadoriano potrebbe inoltre essere tra i corridori più interessati a entrare nella fuga, così come Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Jarno Widar (Lotto Intermarché) e Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike). Tra gli uomini della generale, invece, attenzione ovviamente a Mas, Roglič e Gall, con lo sloveno chiamato a sfruttare la salita per provare a recuperare parte del distacco dalla maglia rossa e l’austriaco che proverà a far saltare il banco.

PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre – Diciannovesima tappa Vélez-Málaga-Peñas Blancas. Estepona (210,8 km)

Orario di partenza: 11:50

Orario di arrivo: 17:14

DOVE VEDERE LA DICIANNOVESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport