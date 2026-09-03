Vuelta a España 2026, tappa di oggi Vera – Calar Alto: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida importante per la classifica

Dodicesima tappa per la Vuelta a España 2026: giornata importante perché dopo un paio di frazioni sulla carta più semplici e dedicate alle ruote veloci si torna a salire. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

166,6 chilometri da percorrere e oltre 4.500 metri di dislivello. La strada inizia subito a salire con l’Alto del Cabecico, 8,3 km al 3,3%, seguito dall’Alto de Cobdar (4,9 km al 4,5%) e dal Collado Garcia, 18,5 km al 2,4%. Dopo una lunga fase di saliscendi e una discesa, la corsa entra nel vivo negli ultimi 44 chilometri. Il primo momento decisivo sarà l’Alto de Velefique, 13,1 km al 7,2%: una salita irregolare e particolarmente dura nella prima parte, dove non mancano anche tratti in doppia cifra. Dopo la discesa, i corridori affronteranno la salita finale verso Calar Alto, lunga 16,9 km al 5,6%.

FAVORITI

Importante battaglia in chiave classifica generale. Tutta l’attesa è per Enric Mas (Movistar), che partirà ancora con la maglia rossa e ha l’occasione di dare un primo colpo importante alla Vuelta. Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) sono i principali rivali, mentre Oscar Onley (Netcompany INEOS) può provare a prendersi secondi importanti in chiave podio. Da tenere d’occhio anche Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), sempre pericoloso quando la strada sale, anche se per ora non al top, e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

PROGRAMMA

Giovedì 3 settembre – Dodicesima tappa Vera – Calar Alto (166,6 km)

Orario di partenza: 13:07

Orario di arrivo previsto: 17:30 circa

DOVE VEDERE LA DODICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport