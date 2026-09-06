Vuelta a España 2026, tappa di oggi Palma del Río – Córdoba: orari, percorso, tv, favoriti. Frazione accorciata per il caldo

La frazione in linea più breve di questa Vuelta a España 2026, a causa della modifica per il caldo: si chiude la seconda settimana con la quindicesima tappa, Palma del Río – Córdoba. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Il percorso della 15ª tappa, ridotta a 110,2 chilometri per il caldo, è caratterizzato da una prima parte di saliscendi e da due GPM. Il primo è il Puerto de la Forestal, lungo 7,5 km al 4,5%, seguito da una fase vallonata che porta verso la seconda difficoltà di giornata. A poco più di 30 chilometri dall’arrivo si affronta il Puerto de Artafi, 5,9 km al 5,4%, ultima vera salita della tappa. Dallo scollinamento la strada tende progressivamente a scendere verso Córdoba.

FAVORITI

Tutta l’attesa è per Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), già vincitore a Loja e particolarmente adatto a un finale come quello di Córdoba. Il belga sarà probabilmente il riferimento principale, ma dovrà fare attenzione a Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) e Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), due corridori capaci di superare bene le difficoltà altimetriche. Tra gli altri nomi da seguire ci sono Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), già tre volte vincitore in questa Vuelta, Magnus Cort (Uno-X Mobility) e Bryan Coquard (Cofidis). Per l’Italia attenzione soprattutto ad Alessandro Romele (XDS Astana Team).

PROGRAMMA

Domenica 6 settembre – Quindicesima tappa Palma del Río – Córdoba (110,2 km)

Orario di partenza: 15:00

Orario di arrivo previsto: 17:30 circa

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport