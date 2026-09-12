Vuelta a España 2026, tappa di oggi La Calahorra-Collado del Alguacil: orari, tv, percorso, favoriti. Pendenze brutali sull’ultima salita

Ultima sfida in montagna alla Vuelta a España 2026, in scena oggi la ventesima tappa che andrà a delineare la classifica generale del terzo Grande Giro stagionale. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 12.30

PERCORSO

L’atmosfera si scalda fin dalle battute iniziali. La prima difficoltà di giornata sarà il Puerto de Los Blancares, terza categoria di 7,4 chilometri al 3,6% che i corridori affronteranno al chilometro 50,9. La successiva discesa porta verso il doppio passaggio sul Puerto de El Purche, prima categoria di 8,2 chilometri all’8%. La scalata del Puerto de El Duque, prima categoria di 7,4 chilometri all’8,2%, e la successiva discesa precedono il momento della verità, il Collado del Alguacil, Especial di 8,4 chilometri al 9,8% di pendenza media.

FAVORITI

Enric Mas (Movistar Team) è il grande favorito della tappa, nonostante sia soprattutto chiamato a difendere la maglia rossa. Lo spagnolo ha infatti dimostrato di essere il più forte in salita tra gli uomini di classifica e, dopo aver superato alla grande anche la cronometro, può permettersi di correre con maggiore tranquillità. Allo stesso tempo, però, Mas potrebbe voler cercare l’ultima perla in Maglia Rossa, provando a chiudere la Vuelta con una vittoria di tappa. Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) saranno chiamati ad attaccare in ogni modo per provare a cambiare le rispettive posizioni in classifica. Lo sloveno ha ancora 1’37” da recuperare a Mas e non può più aspettare, mentre l’austriaco deve cercare di inventarsi qualcosa per ribaltare la situazione anche in chiave piazza d’onore. Anche Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) sarà sicuramente tra gli uomini più aggressivi. Grande interesse anche per la maglia bianca, con Oscar Onley (Netcompany INEOS) e Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) pronti a giocarsi l’ultimo duello tra i giovani.

PROGRAMMA

Sabato 12 settembre – Ventesima tappa La Calahorra-Collado del Alguacil (186,8 km)

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:16

DOVE VEDERE LA VENTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport