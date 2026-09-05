Vuelta a España 2026, tappa di oggi Jaén – Sierra de la Pandera: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida per la classifica generale

Va a chiudersi la seconda settimana alla Vuelta a España 2026. Oggi spazio ad una frazione importante, la quattordicesima, da Jaén a Sierra de la Pandera: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Tappa durissima di 154,5 chilometri e oltre 4.300 metri di dislivello. Il percorso offre pochissimi momenti di vera pianura e presenta tre salite decisive nella seconda parte. Il primo passaggio importante sarà il Puerto de los Villares, 10,5 km al 5,4%, seguito dal Puerto de Locubín, 8,7 km al 5,1%. Dopo un’altra fase vallonata si arriverà alla salita finale della Sierra de la Pandera, lunga circa 11,9 km al 7,2% medio. L’ascesa è particolarmente irregolare e presenta nel finale diversi tratti in doppia cifra, con una rampa fino al 15% negli ultimi chilometri.

FAVORITI

Tutta l’attesa è per Enric Mas (Movistar Team), che dopo aver consolidato la maglia rossa a Calar Alto punta a dare un’altra prova di forza. Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) sono i principali rivali dello spagnolo e proveranno a metterlo sotto pressione sulle pendenze più dure. Grande attenzione anche su Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), in crescita e potenzialmente più libero tatticamente rispetto agli altri uomini di classifica, mentre Oscar Onley (Netcompany INEOS) dovrà reagire dopo la giornata difficile di Calar Alto.

PROGRAMMA

Sabato 5 settembre – Quattordicesima tappa Jaén – Sierra de la Pandera (154,5 km)

Orario di partenza: 13:33

Orario di arrivo previsto: 17:30 circa

DOVE VEDERE LA QUATTORDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport