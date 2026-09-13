Vuelta a España 2026, tappa di oggi Granada Carrefour-Granada: orari, tv, percorso, favoriti. C’è il terreno da finisseur

Ultimo atto per la Vuelta a España 2026: si chiude oggi con la ventunesima tappa il terzo Grande Giro stagionale. Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 16.23

PERCORSO

L’ultimo atto propone un dislivello di 1280 metri. La frazione conclusiva non sarà però una passeggiata. Il circuito finale prevede uno strappo di 2,1 km al 6,6%, da ripetere quattro volte, per raggiungere l’Alhambra. L’ultimo passaggio, previsto quando mancheranno otto chilometri alla fine, potrebbe essere un trampolino di lancio ideale per chi avrà voglia di lasciare il proprio segno in chiusura di gara.

FAVORITI

Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) è probabilmente il nome di riferimento: ha già vinto diverse tappe in questa Vuelta e un finale così mosso può esaltare le sue caratteristiche. Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) è l’altra grande carta, soprattutto se il gruppo dovesse arrivare compatto. Il britannico ha già dimostrato di essere il miglior velocista puro della corsa. Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) è una soluzione molto credibile in caso di volata, mentre Alessandro Romele (XDS Astana Team) può essere interessante proprio per la sua capacità di superare meglio degli sprinter puri le difficoltà del circuito. Da tenere d’occhio anche Bryan Coquard (Cofidis).

PROGRAMMA

Domenica 13 settembre – Ventunesima tappa Carrefour Granada-Granada (112 km)

Orario di partenza: 16:23

Orario di arrivo: 19:06

DOVE VEDERE LA VENTUNESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport