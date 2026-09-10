Vuelta a España 2026, tappa di oggi El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera: orari, tv, percorso, favoriti. Si decide la classifica a cronometro

Tra le frazioni più importanti di questa Vuelta a España 2026 in chiave classifica generale: spazio alla cronometro, El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera, diciottesima tappa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

32,1 chilometri da percorrere. Il tracciato è sostanzialmente adatto agli specialisti: si parte da El Puerto de Santa María e si percorre un itinerario veloce attraverso la provincia di Cadice, con diversi tratti favorevoli alla pedalata di potenza e due punti di rilevamento intermedi, al km 11,7 e al km 22,1. La parte conclusiva porta dentro Jerez de la Frontera, dove negli ultimi chilometri aumentano le curve e le rotatorie, prima del rettilineo finale. Non ci sono grandi difficoltà altimetriche, ma serviranno grande capacità di mantenere alta la velocità e una gestione perfetta dello sforzo.

FAVORITI

Tra i favoriti per la vittoria di tappa Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) parte naturalmente davanti a tutti per caratteristiche ed esperienza nella disciplina. Lo sloveno, quattro volte vincitore della Vuelta, è anche il corridore con l’occasione più concreta di trasformare la cronometro in un attacco alla maglia rossa. Dovranno difendersi la Maglia Rossa Enric Mas ed anche l’attuale secondo della classifica generale Felix Gall, attendendo ovviamente le montagne dell’ultimo weekend. Per il successo parziale a sfidare Roglic troveremo sicuramente Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), beffato da Pogacar nella frazione d’apertura, e l’altro britannico Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe). Nome a sorpresa ma neanche troppo quello di Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) che ha una gamba impressionante e può fare la differenza anche contro il tempo.

PROGRAMMA

Giovedì 10 settembre – Diciottesima tappa El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera (32,1 km)

Orario di partenza primo corridore: 14:06

Orario di arrivo previsto ultimo corridore: 17:30

DOVE VEDERE LA DICIOTTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport