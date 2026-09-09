Ciclismo
Vuelta a España 2026, tappa di oggi Dos Hermanas – Sevilla: orari, tv, percorso, favoriti. Brennan vuole la cinquina
Tappa numero diciassette alla Vuelta a España 2026: in scena oggi la Dos Hermanas – Sevilla. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
PERCORSO
Una rara eccezione nel contesto di una corsa che ha sempre proposto frazioni impegnative con un diverso grado di difficoltà. Il tracciato non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. Appare difficile ipotizzare una conclusione diversa dall’arrivo in volata.
FAVORITI
Tutta l’attesa è per Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), favoritissimo a Siviglia e a caccia della quinta vittoria personale in questa Vuelta dopo il poker conquistato finora. Alle sue spalle Bryan Coquard (Cofidis), Vito Braet (Lotto Intermarché) e Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) proveranno a interrompere il dominio del britannico. Per l’Italia, grande attenzione su Alberto Dainese (Soudal Quick-Step), che su un tracciato così pianeggiante può trovare il terreno ideale per puntare a un risultato importante, e su Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), reduce dalla top-10 nella tappa di ieri.
PROGRAMMA
Mercoledì 9 settembre – Diciassettesima tappa Dos Hermanas-Siviglia (185 km)
Orario di partenza: 13:00
Orario di arrivo previsto: 17:19
DOVE VEDERE LA DICIASSETTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport