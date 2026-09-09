Vuelta a España 2026, tappa di oggi Dos Hermanas – Sevilla: orari, tv, percorso, favoriti. Brennan vuole la cinquina

Tappa numero diciassette alla Vuelta a España 2026: in scena oggi la Dos Hermanas – Sevilla. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Una rara eccezione nel contesto di una corsa che ha sempre proposto frazioni impegnative con un diverso grado di difficoltà. Il tracciato non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. Appare difficile ipotizzare una conclusione diversa dall’arrivo in volata.

FAVORITI

Tutta l’attesa è per Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), favoritissimo a Siviglia e a caccia della quinta vittoria personale in questa Vuelta dopo il poker conquistato finora. Alle sue spalle Bryan Coquard (Cofidis), Vito Braet (Lotto Intermarché) e Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) proveranno a interrompere il dominio del britannico. Per l’Italia, grande attenzione su Alberto Dainese (Soudal Quick-Step), che su un tracciato così pianeggiante può trovare il terreno ideale per puntare a un risultato importante, e su Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), reduce dalla top-10 nella tappa di ieri.

PROGRAMMA

Mercoledì 9 settembre – Diciassettesima tappa Dos Hermanas-Siviglia (185 km)

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo previsto: 17:19

DOVE VEDERE LA DICIASSETTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport