Vuelta a España 2026, tappa di oggi Cortegana-La Rábida. Palos de la Frontera: orari, tv, percorso, favoriti. Protagonisti gli sprinter

Inizia la terza settimana della Vuelta a España 2026 con una sedicesima tappa sulla carta tranquilla dove dovrebbero tornare protagoniste le ruote veloci. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 13.15

PERCORSO

Il tracciato, pur non presentando GPM ufficialmente riconosciuti per la classifica della maglia a pois, propone una prima parte ondulata in cui i corridori si cimenteranno con un costante saliscendi. Da metà gara in poi la strada spiana, anche se bisognerà fare attenzione all’incognita vento.

FAVORITI

Tutta l’attesa è per Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), già tre volte vincitore in questa Vuelta e principale riferimento per una possibile volata a La Rábida. Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Bryan Coquard (Cofidis) rappresentano le alternative più accreditate, mentre Thibau Nys (Lidl-Trek) può tornare a essere protagonista dopo i segnali incoraggianti delle ultime tappe. Da seguire anche Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team), Orluis Aular (Movistar Team). Tra gli italiani, attenzione soprattutto ad Alessandro Romele (XDS Astana Team), reduce dal brillante secondo posto di Córdoba, e Alberto Dainese (Soudal Quick-Step), che può dire la sua su un percorso favorevole.

PROGRAMMA

Martedì 8 settembre – Sedicesima tappa Cortegana- La Rábida. Palos de la Frontera (181,1 km)

Orario di partenza: 13:05

Orario di arrivo previsto: 17:19

DOVE VEDERE LA SEDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport