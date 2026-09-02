Vuelta a España 2026, tappa di oggi Cartagena-Lorca: orari, tv, percorso, favoriti. Brennan cerca il tris

Tappa numero undici per la Vuelta a España 2026. In scena oggi una frazione breve da Cartagena a Lorca. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favoriti.

PERCORSO

153,8 chilometri da percorrere. Una delle occasioni più nitide per i velocisti, anche se il finale non è completamente scontato. L’unico GPM di giornata sarà l’Alto de Aledo, lungo 9,5 chilometri al 4,2%, con lo scollinamento a circa 30 chilometri dall’arrivo. Una salita che non presenta pendenze particolarmente impegnative e che dovrebbe essere superata senza grossi problemi dai velocisti più resistenti. Dopo la discesa ci sarà infatti spazio a sufficienza per organizzare l’inseguimento e preparare la volata conclusiva di Lorca.

FAVORITI

Tutta l’attesa è per Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), già due volte vincitore in questa Vuelta e grande riferimento per uno sprint puro. Dietro di lui Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) appare come la principale alternativa, mentre Mads Pedersen (Lidl-Trek) resta un nome da tenere in considerazione nonostante non sia al massimo della condizione. Per l’Italia la speranza principale è Alberto Dainese (Soudal Quick-Step), che in una volata completamente pianeggiante potrebbe finalmente avere l’occasione di giocarsi il successo. Da seguire anche Bryan Coquard (Cofidis), vincitore a Xeraco.

PROGRAMMA

Mercoledì 2 settembre – Undicesima tappa Cartagena-Lorca (153,8 km)

Orario di partenza: 14:08

Orario di arrivo previsto: 17:20 circa

DOVE VEDERE L’UNDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport