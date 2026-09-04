Vuelta a España 2026, tappa di oggi Almuñécar – Loja: orari, tv, percorso, favoriti. Van Aert vuole lasciare il segno

Frazione numero tredici per la Vuelta a España 2026: oggi in scena la Almuñécar – Loja. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Frazione dura ma non durissima: 192,8 chilometri da percorrere con circa 3.300 metri di dislivello. La corsa propone tre GPM, con la parte più impegnativa concentrata nella prima metà. Si comincia con l’Alto de la Venta de la Cebada, 14,1 km al 5,1%, una salita di prima categoria che scollina al km 31,2. Dopo una lunga fase di saliscendi arriva l’Alto del Legionario, 15,4 km al 3,1%, mentre il terreno continua a essere mosso anche successivamente. L’ultimo ostacolo è il Puerto de Granada, 7,4 km al 5,6%, con vetta a circa 40 chilometri dall’arrivo. Da lì la strada tende a scendere e a spianare progressivamente verso Loja.

FAVORITI

Non dovrebbero esserci scontri in chiave classifica generale. Tutta l’attesa è per Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), che dopo l’ottima giornata in fuga di ieri può essere nuovamente protagonista su un percorso perfetto per un corridore completo e veloce, che vuole assolutamente lasciare il segno in questa Vuelta. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) è un altro nome da tenere in grande considerazione, soprattutto per la caccia ai punti della classifica degli scalatori, mentre Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) può sfruttare molto bene un finale del genere. Da seguire anche Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Pavel Sivakov (UAE Team Emirates-XRG), Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) e Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), tutti corridori che possono inserirsi in una fuga di qualità.

PROGRAMMA

Venerdì 4 settembre – Tredicesima tappa Almuñécar – Loja (192,8 km)

Orario di partenza: 12:41

Orario di arrivo previsto: 17:30 circa

DOVE VEDERE LA DODICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport