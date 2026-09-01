Vuelta a España 2026, tappa di oggi Alcaraz-Elche de la Sierra: orari, tv, percorso, favoriti. Wout van Aert il più atteso

Torna la Vuelta a España 2026 dopo il giorno di riposo. Appuntamento con la Alcaraz-Elche de la Sierra: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Si comincia con il Puerto de las Cruces, con gli ultimi 3,2 chilometri al 5%, quindi il Puerto de Peralejo (4,9 km al 4,5%) e il Puerto de Ayna (7,7 km al 4%). Dopo una lunga fase movimentata si arriva al Puerto de Socovos, 9,7 chilometri al 3,5%, con scollinamento a poco più di 20 chilometri dall’arrivo. Da lì è ancora tutta strada ondulata: un ulteriore strappo di 1,7 km al 5,5% e poi gli ultimi 4,5 chilometri in leggera salita verso Elche de la Sierra.

FAVORITI

Tutta l’attenzione è per Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), che sembra avere caratteristiche ideali per una tappa così mossa e con un finale in leggera salita. Il belga va a caccia della prima vittoria in questa Vuelta, ma dovrà fare i conti soprattutto con Mads Pedersen (Lidl-Trek), grande rivale in questo genere di percorsi. Possono inserirsi nella lotta anche Axel Laurance (Netcompany INEOS) e Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe). La presenza di Alessandro Romele (XDS Astana Team) e Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) aggiunge anche due carte italiane interessanti per un eventuale sprint ristretto.

PROGRAMMA

Martedì 1 settembre – Decima tappa Alcaraz-Elche de la Sierra (187,4 km)

Orario di partenza: 12:26

Orario di arrivo previsto: 17:14

DOVE VEDERE LA DECIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport