Vuelta a España 2026: Stefan Küng vince la cronometro, Mas respinge l’attacco di Roglic

Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) torna al successo in un Grande Giro a due anni di distanza dall’ultima volta, proprio in Spagna. Lo svizzero ha conquistato la diciottesima tappa della Vuelta a España 2026, la cronometro individuale di 32,1 chilometri da El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera.

Küng ha preceduto con il tempo di 35.22,82 alla media di 54.437 km/h di appena tre secondi il sorprendente Callum Thornley (Red Bull-BORA-hansgrohe) e di 8″78 João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) andandosi a prendere una vittoria che dà gran morale all’elvetico e alla sua squadra.

La cronometro rappresentava uno dei veri punti di svolta della corsa, soprattutto per la sfida alla maglia rossa. Il grande favorito per recuperare terreno era Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), unico tra i big con caratteristiche da cronoman puro e chiamato a sfruttare i 32,1 chilometri per accorciare il distacco da Enric Mas (Movistar Team). Fin dalle prime rilevazioni lo sloveno si è confermato competitivo, mentre Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) ha iniziato a perdere terreno già nel primo settore, pagando progressivamente sempre di più rispetto ai rivali.

Il protagonista è stato proprio il padrone di casa: Mas, con una condizione stellare e con la spinta che può dare il simbolo del primato, ha trovato una delle migliori prove contro il tempo della carriera chiudendo dodicesimo a soli 33” dal campione olimpico di specialità di Tokyo. Per Roglic (quarto all’arrivo davanti a Wout van Aert) la piccola consolazione di andare a scavalcare Gall in graduatoria: da domani le montagne, ma la corsa per la vittoria sembra essere già chiusa in favore di Mas.