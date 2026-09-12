Vuelta a España 2026, Mikel Landa: “Era la mia ultima occasione per vincere”

Il colpo del campione. Mikel Landa ritrova lo smalto dei tempi migliori e a 36 anni si regala una splendida vittoria sulla durissima salita del Collado del Alguacil al termine della ventesima tappa della Vuelta a España 2026. Un’azione formidabile quella del veterano della Soudal Quick-Step, che non vinceva addirittura dal 2021, mentre per ritrovare una sua vittoria in un Grande Giro bisogna tornare ancora più indietro e al Giro d’Italia del 2017.

Davvero bravissimo Landa, che è tornato sugli attaccanti nell’ultima salita e poi ha staccato tutti, imponendosi con 47 secondi di vantaggio sul norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e di un minuto e ventisette secondi sul belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).

Queste le parole al traguardo di un felice ed esausto Michel Landa: “Sono felicissimo. È qualcosa che cercavo da molto tempo e finalmente ho vinto. È un momento molto emozionante. È stata una stagione davvero dura, una Vuelta davvero difficile per me. Oggi era l’ultima occasione”.