Vuelta a España 2026: Matthew Brennan suona la quinta sinfonia a Siviglia. Quarto Alessandro Romele

Matthew Brennan non si ferma più e conquista anche la sedicesima tappa della Vuelta a España 2026, portando a cinque i propri successi nella corsa spagnola. Il britannico si è imposto a Siviglia, al termine di una frazione completamente pianeggiante che sembrava disegnata per gli uomini veloci. Un’altra dimostrazione di superiorità per Brennan, che conferma di essere il grande dominatore delle volate di questa Vuelta e permette alla Visma | Lease a Bike di raggiungere la settima vittoria parziale, un dominio per la squadra neerlandese.

La corsa ha vissuto quasi interamente sul tentativo di Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) e Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH), che sono riusciti a guadagnare fino a cinque minuti. Il gruppo ha però sempre tenuto sotto controllo la situazione, con Visma e Cofidis a dettare il ritmo e le altre squadre dei velocisti attente a non perdere posizioni.

A una ventina di chilometri dall’arrivo la fuga è stata definitivamente annullata. Uno-X ha preso in mano il gruppo nelle battute conclusive, mentre la Visma ha progressivamente riportato Brennan nelle prime posizioni. Wout van Aert era pronto per il tradizionale lead-out, ma il britannico non ne ha avuto bisogno: a circa 700 metri dal traguardo Van Aert si è sfilato e Brennan ha lanciato una volata devastante, andando a precedere Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Magnus Cort (Uno-X Mobility). Il miglior risultato italiano è ancora una volta di Alessandro Romele (XDS Astana Team), che ha chiuso alla grande in quarta posizione.

La frazione non cambia invece gli equilibri della classifica generale, con Enric Mas (Movistar Team) che conserva la maglia rossa alla vigilia della cronometro di domani, una prova che potrebbe rappresentare il vero spartiacque nella lotta per la vittoria finale.