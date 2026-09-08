Vuelta a España 2026: Matthew Brennan cala il poker. Due azzurri in top-10

Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) cala il poker nella sedicesima tappa della Vuelta a España 2026, da Cortegana a La Rábida, Palos de la Frontera. Il britannico ha conquistato una nuova volata e ha centrato la quarta vittoria personale in questa edizione, confermando ancora una volta di essere il velocista più efficace della corsa. Per la Visma | Lease a Bike si tratta invece del sesto successo di tappa, un bottino impressionante costruito attraverso il dominio di Brennan e Wout van Aert.

La fuga ha preso forma con Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), Valentin Madouas (Groupama-FDJ United), Simon Dalby (Uno-X Mobility), Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla) e Roland Thallmann (Tudor Pro Cycling Team). Il gruppo, controllato dalla Visma, non ha però mai lasciato troppo spazio agli attaccanti, riportando progressivamente il margine sotto il minuto e chiudendo definitivamente l’azione a una ventina di chilometri dall’arrivo.

Gli ultimi chilometri hanno quindi assunto il copione atteso, con le squadre dei velocisti impegnate a preparare lo sprint. Come al solito protagonista van Aert che non si è limitato a lanciare Brennan, ma ha tirato la volata fino a 150 metri dall’arrivo (chiudendo poi addirittura sesto), un cioccolatino da scartare per il britannico.

Brennan ha preceduto Bryan Coquard (Cofidis) e Vito Braet (Lotto Intermarché). Quarto Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), quinto Magnus Cort (Uno-X Mobility). In casa Italia piazzamenti per Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), ottavo, e Alberto Dainese (Soudal Quick-Step), nono.

Non cambia ovviamente nulla in classifica generale con Enric Mas (Movistar Team) sempre Maglia Rossa in totale controllo.