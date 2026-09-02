Vuelta a España 2026, Matthew Brennan: “Ancora una volta un lavoro di squadra fantastico”

Dopo aver mancato qualche occasione negli ultimi arrivi in volata, Matthew Brennan si riprende subito e fa capire nuovamente chi è il velocista più forte di questa Vuelta a España 2026. Il britannico ha conquistato il terzo successo in questa edizione della corsa spagnola, sbaragliando la concorrenza sul traguardo di Lorca.

Brennan è stato condotto perfettamente dalla Visma ed in particolare da Wout Van Aert. Una volta lanciato lo sprint il britannico è stato imprendibile, battendo il francese Bryan Coquard (Cofidis) ed il belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe). Prosegue l’ottima Vuelta di Alessandro Romele (XDS Astana Team), ottavo oggi.

Una tappa decisamente veloce, ma un lavoro perfetto della Visma: “Abbiamo preso ancora una volta l’iniziativa. I ragazzi hanno tirato più forte che potevano, anche dopo la giornata molto dura che avevamo avuto ieri nelle gambe. Nonostante tutto, siamo andati a tutta. Nel finale abbiamo mantenuto il nostro ritmo, sapendo di avere tutti abbastanza forza per arrivare dove volevamo. Poi, negli ultimi 10 chilometri, i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico e mi hanno tenuto nelle posizioni giuste, fuori dai pericoli e mi hanno permesso di arrivare alla volata nelle migliori condizioni. Alla fine abbiamo tagliato il traguardo per primi, quindi siamo davvero felicissimi”.

In pochissimi possono vantare tre successi in un Grande Giro nella stessa edizione: “È qualcosa di enorme. Sono in una squadra piena di grandi campioni. Ci sono corridori che sono saliti sul podio dei Grandi Giri e che li hanno anche vinti, oltre a ragazzi che hanno conquistato grandi Classiche e corse importantissime. Il fatto che ogni volta siano loro a lavorare per me è un’opportunità incredibile. Sono davvero grato a tutti loro per quanto si impegnano e per il fatto che diano tutto per me.