Marco Brenner: “Penso che si viva per giornate come questa”

Marco Brenner centra la prima vittoria della carriera in un Grande Giro. Il tedesco della Tudor Pro Cycling Team ha trionfato sul traguardo in salita di Sierra de la Pandera della quattordicesima tappa nella Vuelta a España 2026, sfruttando al meglio la fuga di giornata e poi trovando l’attacco decisivo negli ultimi cinquecento metri, battendo il colombiano Santiago Buitrago in uno sprint che non c’è davvero mai stato.

Grande soddisfazione per il tedesco nell’intervista al vincitore: “Faccio ancora fatica a crederci. Fino a oggi non mi ero sentito benissimo. Non mi sentivo me stesso e avevo avuto qualche problema di salute all’inizio della gara, oltre a essere caduto. Però volevo davvero dimostrare a me stesso, ma anche ai miei compagni di squadra, che hanno lavorato duramente per me per tutta la corsa, di poter stare lì davanti”.

Un ottimo lavoro di squadra per la Tudor: “Anche oggi avevo due compagni con me nella fuga e hanno fatto un lavoro fantastico. Poi, sull’ultima salita, ho iniziato a sentire che avevo ancora quella capacità di accelerare, quella gamba che serviva. A quel punto ho iniziato a crederci davvero. Ho fatto la mia mossa, Santiago mi ha superato, ma sono riuscito a rientrare su di lui. E alla fine sono riuscito a batterlo allo sprint”.

Ancora tutta la gioia di Brenner e la soddisfazione per questa vittoria per lui importantissima: “Penso che si viva per giornate come questa. Non sono molti i ciclisti che riescono a vincere una tappa in un Grande Giro, quindi aggiungere una vittoria del genere al mio palmarès è qualcosa di davvero straordinario”.