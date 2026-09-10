Vuelta a España 2026, la tappa di domani Vélez-Málaga-Peñas Blancas. Estepona: orari, percorso, streaming

Non ci sarà troppo tempo per assimilare i risultati maturati nell’odierna cronometro perché si torna subito in gara per il secondo atto del trittico che deciderà l’esito della corsa. La Vuelta a España 2026 affronta la diciannovesima tappa, Vélez-Málaga-Peñas Blancas. Estepona di 210,8 chilometri.

Il primo dei due tapponi di montagna chiama i big al faccia a faccia per continuare la lotta in ottica successo finale e conquista degli altri due gradini del podio. Non ci saranno troppi calcoli da poter fare, soprattutto per chi concluderà la prova di oggi con distacchi significativi.

PERCORSO

La terzultima frazione propone un dislivello di oltre 4000 metri. La giornata, dopo una parte iniziale sostanzialmente tranquilla, si scalda quando i ciclisti affrontano il Puerto de Las Abejas, seconda categoria di 14,6 chilometri al 4,3% e il Puerto del Viento, seconda categoria di 13,7 chilometri al 3,7%. La lunga discesa accompagnerà i corridori verso Peñas Blancas, prima categoria di 18,8 chilometri al 6,5%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre – Diciannovesima tappa Vélez-Málaga-Peñas Blancas. Estepona (210,8 km)

Orario di partenza: 11:50

Orario di arrivo: 17:14

DOVE VEDERE LA DICIANNOVESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport