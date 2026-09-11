Vuelta a España 2026, la tappa di domani La Calahorra-Collado del Alguacil: orari, percorso, streaming

Non ci saranno ulteriori prove d’appello. È tutto pronto per una battaglia ad alta quota che deciderà il vincitore e la composizione del podio. La Vuelta a España 2026 affronta la ventesima e penultima tappa, La Calahorra-Collado del Alguacil, di 186,8 chilometri.

Il menù della penultima frazione mette i brividi: il dislivello sfiora i cinquemila metri e saranno cinque le vette da scalare. Il percorso non concede soste ai corridori e chiama i big alla sfida decisiva. Esistono, di fatto, tutte le premesse per assistere a un duello senza esclusione di colpi e a una gara ad alto tasso di spettacolarità.

PERCORSO

L’atmosfera si scalda fin dalle battute iniziali. La prima difficoltà di giornata sarà il Puerto de Los Blancares, terza categoria di 7,4 chilometri al 3,6% che i corridori affronteranno al chilometro 50,9. La successiva discesa porta verso il doppio passaggio sul Puerto de El Purche, prima categoria di 8,2 chilometri all’8%. La scalata del Puerto de El Duque, prima categoria di 7,4 chilometri all’8,2%, e la successiva discesa precedono il momento della verità, il Collado del Alguacil, Especial di 8,4 chilometri al 9,8% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 12 settembre – Ventesima tappa La Calahorra-Collado del Alguacil (186,8 km)

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:16

DOVE VEDERE LA VENTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport