Vuelta a España 2026, la tappa di domani Granada Carrefour-Granada: orari, percorso, streaming

È il momento dell’ultimo giorno di scuola. Il verdetto dovrebbe essere già scritto, ma la certezza è che un viaggio durato oltre tre settimane non si chiuderà con una semplice passerella per i velocisti. La Vuelta a España 2026 affronta la ventunesima e ultima tappa, Granada Carrefour-Granada, di 112 chilometri.

Sul modello di quanto già successo negli ultimi due anni al Tour, gli organizzatori hanno deciso di varare un percorso che nel finale propone uno strappo impegnativo che potrebbe scatenare la battaglia e lanciare verso il traguardo un corridore esplosivo capace di tenere bene su questi terreni.

PERCORSO

L’ultimo atto propone un dislivello di 1280 metri. La frazione conclusiva non sarà però una passeggiata. Il circuito finale prevede uno strappo di 2,1 km al 6,6%, da ripetere quattro volte, per raggiungere l’Alhambra. L’ultimo passaggio, previsto quando mancheranno otto chilometri alla fine, potrebbe essere un trampolino di lancio ideale per chi avrà voglia di lasciare il proprio segno in chiusura di gara.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 13 settembre – Ventunesima tappa Carrefour Granada-Granada (112 km)

Orario di partenza: 16:20

Orario di arrivo: 19:06

DOVE VEDERE LA VENTUNESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport