Vuelta a España 2026, la tappa di domani El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera: orari, percorso, streaming

La prova contro il tempo rappresenta uno degli snodi cruciali: la certezza è che la classifica generale a fine giornata non sarà la stessa. Chi nutre ambizioni di successo deve sfoderare gli artigli. La Vuelta a España 2026 affronta la diciottesima tappa, El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera, cronometro individuale di 32,1 chilometri.

È il momento della verità. Iniziano tre giorni nei quali tutto quanto successo fino ad ora potrebbe essere totalmente capovolto dal verdetto della strada oppure essere ulteriormente consolidato dalla definitiva consacrazione di colui che sta guidando la classifica generale.

PERCORSO

Il percorso, rispetto al prologo inaugurale, è decisamente più lungo. Si tratta di un’autentica prova per gli specialisti, anche in virtù di un tracciato totalmente pianeggiante che sembra favorirli in maniera netta nei confronti degli scalatori. Questi ultimi sono chiamati a difendersi e a cercare di limitare il passivo per poi sfruttare le ultime due giornate a proprio favore. I rilevamenti intermedi sono posti al chilometro 11,7 e al chilometro 22,1.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giovedì 10 settembre – Diciottesima tappa El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera (32,1 km)

Orario di partenza primo corridore: 14:06

Orario di arrivo previsto ultimo corridore: 17:30

DOVE VEDERE LA DICIOTTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport