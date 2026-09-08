Ciclismo
Vuelta a España 2026, la tappa di domani Dos Hermanas-Siviglia: orari, percorso, streaming
Il titolo ideale potrebbe essere la quiete prima della tempesta: si prospetta infatti, per gli uomini di classifica, una giornata di tranquillità prima del gran finale. La Vuelta a España 2026 affronta la diciassettesima tappa, Dos Hermanas-Siviglia di 185 chilometri e con un dislivello di 890 metri.
Da giovedì si inizia infatti a fare sul serio con il trittico di tappe che deciderà il vincitore dell’edizione 2026 e la conformazione del podio. Nulla dovrebbe impedire la conclusione in volata con il duello tra i velocisti presenti. Gli sprinter e le loro squadre dovranno però controllare le iniziative degli attaccanti di giornata.
PERCORSO
Una rara eccezione nel contesto di una corsa che ha sempre proposto frazioni impegnative con un diverso grado di difficoltà. Il tracciato non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. Appare difficile ipotizzare una conclusione diversa dall’arrivo in volata.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Mercoledì 9 settembre – Diciassettesima tappa Dos Hermanas-Siviglia (185 km)
Orario di partenza: 13:00
Orario di arrivo previsto: 17:19
DOVE VEDERE LA DICIASSETTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport