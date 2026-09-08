Ciclismo

Vuelta a España 2026, la tappa di domani Dos Hermanas-Siviglia: orari, percorso, streaming

Andrea Addezio

Pubblicato

10 minuti fa

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Altimetria Diciasettesima Tappa Vuelta a España

Il titolo ideale potrebbe essere la quiete prima della tempesta: si prospetta infatti, per gli uomini di classifica, una giornata di tranquillità prima del gran finale.  La Vuelta a España 2026 affronta la diciassettesima tappa, Dos Hermanas-Siviglia di 185 chilometri e con un dislivello di 890 metri.

Da giovedì si inizia infatti a fare sul serio con il trittico di tappe che deciderà il vincitore dell’edizione 2026 e la conformazione del podio. Nulla dovrebbe impedire la conclusione in volata con il duello tra i velocisti presenti. Gli sprinter e le loro squadre dovranno però controllare le iniziative degli attaccanti di giornata.

PERCORSO

Una rara eccezione nel contesto di una corsa che ha sempre proposto frazioni impegnative con un diverso grado di difficoltà. Il tracciato non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. Appare difficile ipotizzare una conclusione diversa dall’arrivo in volata.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Mercoledì 9 settembre – Diciassettesima tappa Dos Hermanas-Siviglia (185 km)

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo previsto: 17:19

DOVE VEDERE LA DICIASSETTESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport

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