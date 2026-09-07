Ciclismo
Vuelta a España 2026, la tappa di domani Cortegana- La Rábida. Palos de la Frontera : orari, percorso, streaming
Il giorno di riposo sarà rapidamente archiviato. I corridori, dopo aver immagazzinato le ultime energie, si lanceranno a capofitto nello sprint finale. La Vuelta a España 2026 riprende la sua corsa verso Granada con la sedicesima tappa, Cortegana–La Rábida. Palos de la Frontera di 181,1 chilometri e con un dislivello di 1980 metri.
Una frazione dai due volti condensa la maggior parte delle sue difficoltà nella parte iniziale per poi diventare molto più semplice da metà gara in poi. Sembrano esistere, almeno sulla carta, tutte le condizioni necessarie per poter ammirare l’arrivo del gruppo a ranghi compatti.
PERCORSO
Il tracciato, pur non presentando GPM ufficialmente riconosciuti per la classifica della maglia a pois, propone una prima parte ondulata in cui i corridori si cimenteranno con un costante saliscendi. Da metà gara in poi la strada spiana, anche se bisognerà fare attenzione all’incognita vento.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Martedì 8 settembre – Sedicesima tappa Cortegana- La Rábida. Palos de la Frontera (181,1 km)
Orario di partenza: 13:05
Orario di arrivo previsto: 17:19
DOVE VEDERE LA SEDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport