Vuelta a España 2026, la Slovenia ha un nuovo talento con Jakob Omrzel. Enric Mas guadagna ancora

Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) conquista la dodicesima tappa della Vuelta a España 2026, centrando il primo successo da professionista e firmando un’impresa di grande valore sull’arrivo in salita di Calar Alto. Il giovane sloveno si è imposto al termine di una giornata durissima conclusa con una fuga da lontano. Per Omrzel è una vittoria storica: diventa infatti il secondo più giovane vincitore di tappa nella storia della Vuelta, confermando ancora una volta la straordinaria scuola slovena, capace di mettere in vetrina un altro talento di assoluto interesse dopo i grandi protagonisti degli ultimi anni.

La corsa è stata subito molto movimentata, con numerosi tentativi di attacco nei primi chilometri. Dopo una lunga serie di scatti si è formata una fuga di ben 28 corridori, comprendente Luke Tuckwell (Red Bull-BORA-hansgrohe), João Almeida, Ivo Oliveira e Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), Pablo Castrillo e Raúl García Pierna (Movistar Team), Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), Edward Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Jack Haig e Axel Laurance (Netcompany INEOS), Pello Bilbao, Santiago Buitrago e Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (Lidl-Trek), Rémy Rochas (Groupama-FDJ United), Ramses Debruyne e Hugo Houle (Alpecin-Premier Tech), Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Tobias Halland Johannessen, Andreas Kron e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Finlay Pickering (Team Jayco AlUla), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) e Urko Berrade (Equipo Kern Pharma). Il margine è cresciuto rapidamente, arrivando a superare i sette minuti, anche perché in testa erano presenti diversi corridori molto interessanti per la classifica.

A circa 50 chilometri dall’arrivo è arrivato anche il primo vero attacco di un uomo di classifica: Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha provato ad anticipare i rivali e ha guadagnato una trentina di secondi sul gruppo della maglia rossa, venendo però raggiunto successivamente. Corsa nella corsa sull’ascesa conclusiva: davanti quella per la classifica di tappa, dietro per la classifica generale.

Omrzel ha staccato tutti i compagni di fuga e si è involato in solitaria fin sul traguardo. Alle sue spalle Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) ha chiuso secondo a 1’56”, mentre Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ha completato il podio a 2’13”. Nel gruppo la Maglia Rossa ha lanciato il suo attacco Enric Mas ha fatto nuovamente la differenza ed è andato a guadagnare ancora in classifica generale. Felix Gall, Primož Roglič e Richard Carapaz hanno chiuso assieme, ad una trentina di secondi dallo spagnolo. In difficoltà invece Oscar Onley che ha pagato minuti dai rivali.