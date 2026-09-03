Felix Gall: “Mas è partito al momento giusto, è stata una giornata durissima”

Felix Gall si è dovuto accontentare del settimo posto in occasione della dodicesima tappa della Vuelta a España 2026, contrassegnata da una frazione di montagna lunga di 166.6 km che ha visto una partenza da Vera ed un arrivo in quel di Calar Alto.

Il corridore in forza alla Decathlon CMA GCM Team ha cercato di essere uno dei protagonisti del lotto, tentando un attacco confezionato dal lavoro di squadra ma a cui è seguito il contrattacco dell’attuale leader della classifica generale Enric Mas (Movistar), oggi sesto. La gara odierna è stata invece vinta dal talento Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), arrivato con 1’56’’ di vantaggio su Urko Berrade (Equip Kern Pharma) e con 2’13’’ su Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), terzo classificato.

Una volta approdato in zona mista, l’austriaco terzo nella generale ha commentato quanto fatto: “Credo che Mas sia partito al momento giusto. Allo stato attuale sta correndo ad altissimo livello, e lo ha fatto fin dall’inizio, è molto solido e sta gestendo perfettamente la situazione in maglia rossa, soprattutto dal punto di vista psicologico”, ha detto Gall.

Il ciclista ha poi chiosato: “L’obiettivo era staccare alcuni corridori in lizza per il podio. Onley è caduto, siamo riusciti a guadagnare terreno su di lui ed era quello a cui puntavamo oggi. E’ stata durissima, anche per il caldo, sono stanco, ma è stata una buona giornata”.