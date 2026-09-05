Vuelta a España 2026: colpaccio di Marco Brenner in salita. Mas guadagna su Roglic

Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) conquista la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2026 e firma la prima vittoria della carriera in un Grande Giro. Il tedesco, classe 2002 ed ex campione nazionale, sta vivendo la miglior stagione della propria carriera e arriva al successo di oggi dopo aver già alzato le braccia al Giro di Polonia. Sulla Sierra de la Pandera ha completato una giornata di grande spessore, resistendo al ritorno di Santiago Buitrago e battendo il colombiano nella volata a due. Una vittoria che può rappresentare un punto di svolta per un corridore che, dopo qualche stagione di assestamento nel professionismo, sembra finalmente aver trovato la continuità necessaria per esprimere tutto il proprio potenziale.

La fuga ha impiegato diverso tempo per consolidarsi, ma alla fine si è formato un maxi-gruppo di oltre quaranta corridori, dal quale sono emersi numerosi nomi importanti. Al suo interno João Almeida, Ivo Oliveira e Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), Raúl García Pierna (Movistar Team), Steven Kruijswijk e Jørgen Nordhagen (Visma | Lease a Bike), Davide De La Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Lorenzo Fortunato, Alessandro Romele (XDS Astana Team), Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) e Reuben Thompson (Lotto Intermarché) sono stati tra i primi ad avvantaggiarsi. Successivamente il gruppo si è allargato ulteriormente, coinvolgendo anche Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Clément Berthet, Guillaume Martin, Filippo Zana, Vincenzo Albanese, Mattias Skjelmose, Finn Fisher-Black, Jarno Widar e molti altri.

La selezione vera è arrivata nel finale. Vermaerke è riuscito ad attaccare in discesa e ha guadagnato terreno sui compagni di fuga, arrivando a costruire un margine di circa un minuto. Il tutto però si è deciso sulla salita finale: Buitrago sembrava pronto a staccare i rivali, ma Brenner è rientrato alla grande prima in salita e poi nell’ultimo tratto, battendo il colombiano in volata.

Battaglia anche nel gruppetto Maglia Rossa. Il primo a provarci è stato Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), venendo poi ripreso, mentre Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) ha imposto una progressione che ha selezionato ulteriormente il gruppo. Alla fine soltanto il leader Enric Mas, il più brillante in salita anche oggi, è riuscito a tenere la ruota dell’austriaco, con Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Carapaz costretti a perdere una ventina di secondi.