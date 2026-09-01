Vuelta a España 2026, Bastien Tronchon: “La Spagna mi porta fortuna. Arrivavo da giorni difficili”

Bastien Tronchon centra la vittoria più importante della sua carriera, conquistando la decima tappa della Vuelta a España 2026. Il francese della Groupama – FDJ United si è imposto sul traguardo di di Elche de la Sierra al termine di una volata atipica. Un finale decisamente concitato e che ha premiato il transalpino, che ha preso il tempo giusto, beffando il danese Magnus Cort ed il belga Thibau Nys, con quarto Wout Van Aert e quinto Alessandro Romele.

Una vittoria arriva al termine di una volata davvero caotica, che non ha permesso al transalpino di festeggiare: “Ho tagliato il traguardo, ma non ero sicuro che ci fosse qualcuno davanti a me oppure no. Per questo non ho alzato le mani al cielo. Non riesco davvero a crederci. Gli ultimi giorni sono stati molto difficili per me, mentre oggi stavo bene. Ho detto a Guillaume di andare a tutta e che mi sarei preso la vittoria. Tutto questo è pazzesco”.

Tante difficoltà nelle ultime settimane, ma un successo che ripaga il francese degli sforzi fatti: “Quest’anno la preparazione non è stata delle migliori. La settimana scorsa non mi sentivo bene, era tutto un po’ strano, diverso rispetto agli altri anni. Quando ho preso il via oggi, mi sono detto che avrei dovuto solo correre felice e come piace a me”.

La prima vittoria di Tronchon è arrivata proprio in Spagna alla Vuelta a Burgos quattro anni fa: “A quanto pare, la Spagna mi porta fortuna. Sinceramente, per tutta la giornata continuavo a dire che le strade erano fantastiche. Di solito mi capita spesso di dire che ho male a tutto, ma qui le strade erano ottime. Per tutta la giornata mi sono divertito tantissimo e alla fine è proprio così che ho vinto”.