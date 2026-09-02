Vuelta a España 2026: arriva la tripletta di Matthew Brennan supportato da un super van Aert

Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) cala il tris alla Vuelta a España 2026. Il britannico ha conquistato anche l’undicesima tappa con arrivo a Lorca, confermandosi il velocista più vincente di questa edizione della corsa spagnola. Compagine neerlandese che riscatta la parziale delusione di ieri trovando il successo con una gran prestazione di squadra. Resta in Maglia Rossa in attesa della dura frazione di domani Enric Mas (Movistar).

La frazione è vissuta inizialmente su una fuga composta da Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH), Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), Alessandro Covi (Team Jayco AlUla) ed Ethan Hayter (Soudal Quick-Step). Il gruppo, controllato soprattutto da Visma | Lease a Bike e Cofidis, non ha mai lasciato troppo spazio ai quattro battistrada, mantenendo il margine sempre sotto controllo.

A meno di 50 chilometri dall’arrivo è iniziato l’Alto de Aledo, 7,8 chilometri al 4,5% medio e classificato come salita di terza categoria. La Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ha provato ad alzare il ritmo, con Filippo Calzoni prima e Edward Dunbar poi impegnati a fare selezione. La salita ha effettivamente allungato il gruppo e fatto perdere qualche elemento, ma i velocisti principali sono riusciti a rimanere agganciati.

Negli ultimi 20 chilometri il gruppo è tornato a organizzarsi in vista dello sprint. La Visma | Lease a Bike ha scelto di prendere in mano la situazione: lavoro svolto nel migliore dei modi, con un van Aert eccezionale da ultimo uomo. Il belga ha trascinato Brennan fino ai 200 metri dal traguardo: il britannico ha dominato lo sprint davanti a Bryan Coquard (Cofidis) e Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), mentre Magnus Cort (Uno-X Mobility) ha chiuso quarto. Per van Aert una quinta posizione strepitosa nonostante il lavoro fatto. Prosegue l’ottima Vuelta di Alessandro Romele (XDS Astana Team), ottavo oggi.