Volley, Polonia e Francia dominanti agli Europei: Ucraina e Germania sfiancate. Grecia rivelazione, un’eliminazione di lusso

In attesa dell’Italia, che stasera (ore 21.05) affronterà la Cechia nello scontro diretto per il primo posto nella Pool A, altre due big hanno vinto in maniera perentoria i big match della fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. La Polonia ha strapazzato l’Ucraina con un sonoro 3-0 e si è garantita il primo posto nel girone B, mentre la Francia ha tramortito la Germania con un netto 3-0 e ha meritato il primato nel girone D.

I biancorossi sono stati trascinati dal bomber Bartlomiej Boladz (209 punti), dalla stella Wilfredo Leon (13) e dall’altro martello Tomasz Fornal (13) contro i gialloblù guidati da Oleh Plotnytskyi (7), Vasyl Tupchii (8) e Vladyslav Shchurov (7). I Galletti di coach Andrea Giani sono stati presi per mano dall’opposto Théo Faure (18 punti) e dai martelli Mathis Henno (12) e Trévor Clevenot (10), nulla hanno potuto i tedeschi sotto la guida di Massimo Botti, in doppia cifra solo Anton Brehme (11).

Nel girone dell’Italia, continua a stupire la Grecia: dopo aver tramortito la Slovenia nella giornata di ieri, stravolgendo le logiche di classifica pensate alla vigilia, gli ellenici hanno battuto la Svezia per 3-1 su impulso di Dimitrios Mouchlias (20 punti), Alexandros Raptis (15) e Lampros Pitakoudis (12), vanificando le 24 marcature di Axel Enlund.

Il gruppo C si rivela sempre più incerto: il Belgio ha battuto la Danimarca in rimonta per 3-1 (25 punti per Ferre Regers tra le fila del sestetto guidato da Emanuele Zanini), mentre la Finlandia ha battuto l’Olanda al tie-break (21 punti di Luka Marttila) e ha eliminato i tulipani. Da annotare i successi del Portogallo (3-0 contro la Macedonia del Nord) e della Svizzera (3-1 contro la Lettonia). Di seguito il quadro dettagliato dei risultati di oggi e le classifiche dei gironi agli Europei 2026 di volley maschile.

RISULTATI EUROPEI VOLLEY OGGI

Portogallo vs Macedonia del Nord 3-0 (25-13; 25-20; 25-20)

Belgio vs Danimarca 3-1 (19-25; 25-20; 25-19; 25-23)

Grecia vs Svezia 3-1 (25-23; 25-21; 17-25; 25-20)

Svizzera vs Lettonia 3-1 (25-22; 25-19; 16-25; 25-22)

Polonia vs Ucraina 3-0 (25-20; 25-13; 25-22)

Francia vs Germania 3-0 (25-21; 25-17; 25-19)

Finlandia vs Paesi Bassi 3-2 (18-25; 25-21; 24-26; 25-20; 15-11)

CLASSIFICHE EUROPEI VOLLEY 2026

POOL A: Italia 3 vittorie (9 punti)*, Cechia 3 vittorie (8 punti)*, Slovenia 2 vittorie (6 punti)*, Grecia 2 vittorie (6 punti), Svezia 0 vittorie (1 punto), Slovacchia 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno.

POOL B: Polonia 4 vittorie (12 punti)*, Ucraina 4 vittorie (12 punti), Bulgaria 3 vittorie (9 punti)*, Portogallo 1 vittoria (4 punti), Israele 1 vittoria (2 punti)*, Macedonia del Nord 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno.

POOL C: Finlandia 4 vittorie (10 punti), Belgio 3 vittorie (10 punti), Danimarca 2 vittorie (6 punti), Serbia 2 vittorie (5 punti)*, Paesi Bassi 0 vittorie (2 punti), Estonia 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno.

POOL D: Francia 4 vittorie (12 punti)*, Germania 4 vittorie (11 punti), Romania 2 vittorie (7 punti)*, Turchia 1 vittoria (3 punti)*, Lettonia 1 vittoria (3 punti)*, Svizzera 1 vittoria (3 punti). *= 1 partita in meno.