Volley, perché Italia-Cechia può essere decisiva per il primato nel girone. La classifica dopo la sconfitta della Slovenia

Quando mancano due giornate al termine della fase a gironi, la partita di stasera tra Italia e Cechia rappresenta uno scontro diretto fondamentale per il primato nel gruppo A dei Campionati Europei di volley maschile 2026. La sorprendente sconfitta di ieri della Slovenia contro la Grecia ha modificato infatti gli equilibri del raggruppamento, rendendo ancor più intricata la bagarre tra le tre squadre più quotate del girone.

Gli azzurri guidano attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti, a +1 sulla Cechia (sin qui imbattuta con tre successi su tre gare disputate) e a +3 sulla Slovenia. Il calendario degli ultimi due turni prevede di fatto un triangolare, con l’Italia che ospiterà al PalaPanini di Modena prima i cechi e poi gli sloveni giovedì 17 settembre, mentre domani si terrà il match Cechia-Slovenia.

Tutti sono ancora padroni del proprio destino, persino la compagine slovena che in caso di doppia vittoria per 3-0 sarebbe certa di chiudere il girone davanti a tutti. L’Italvolley, dal canto suo, deve battere quest’oggi la Cechia (se possibile non al quinto set) per estrometterla di fatto dalla lotta per il primato e mantenere nella peggiore delle ipotesi un vantaggio di 3 punti sulla Slovenia prima dello scontro diretto dell’ultima giornata, in cui basterebbe perdere 3-2 (forse anche 3-1, ma dipenderà dal quoziente set dopo il quarto turno) per mantenere la leadership della Pool A ed incrociare a quel punto la quarta del gruppo C agli ottavi.

CLASSIFICA GRUPPO A EUROPEI VOLLEY 2026

1. Italia 9 punti (3 vittorie, 9-1 bilancio set)

2. Cechia 8 punti (3 vittorie, 9-3 set)

3. Slovenia 6 punti (2 vittorie, 7-3 set)

4. Grecia 3 punti (1 vittoria, 4-7 set)

5. Svezia 1 punto (0 vittorie, 2-9 set)

6. Slovacchia 0 punti (0 vittorie, 1-9 set)