Volley, l’Italia trova la rivelazione Danimarca agli Europei: chi sono i giocatori, due le punte di rango

L’Italia affronterà la Danimarca agli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley maschile, l’appuntamento con la prima partita a eliminazione diretta è per domenica 20 settembre (ore 21.05) alla Inalpi Arena di Torino. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nella Pool A grazie alle cinque vittorie consecutive inanellate tra Napoli e Modena, meritandosi così lo scontro da dentro o fuori contro la quarta forza del gruppo C, andato in scena in quel di Tampere (Finlandia).

I danesi hanno esordito con netta sconfitta contro i padroni di casa (3-0), ma si sono riscattati regolando l’Olanda con il massimo scarto. I tulipani erano privi del bomber Nimir Abdel Aziz, ma il risultato conseguito dai nordici ha decisamente sorpreso e ha smosso gli equilibri del raggruppamento. L’affermazione per 3-0 contro l’Estonia era quella più accreditata alla vigilia del torneo, poi gli uomini di coach Kristian Knudsen hanno ceduto per 3-1 contro il Belgio, che ha conquistato il primato nel gruppo davanti alla Finlandia.

La Danimarca ha letteralmente strabiliato contro la Serbia nella loro ultima partita: vero che i balcanici sono lontani dai fasti dei giorni migliori, ma sono sempre blasonati e andare in vantaggio per 2-0 contro Ivovic e compagni è stato decisamente notevole. Sulla lunga distanza hanno subito la rimonta e si sono inchinati al tie-break, ma hanno dimostrato di essere entrati in una nuova dimensione a livello internazionale e di essere una compagine emergente nell’universo della pallavolo.

L’uomo simbolo è l’opposto Mads Jensen, 27enne che ha giocato in Italia con profitto tra Verona (2020-2023 e 2024-2025) e Cuneo (2023-2024), poi si è trasferito allo Sporting Lisbona nella passata stagione e ora è atteso dai polacchi del Politechnika Czestochowa, dove troverà lo schiacciatore Oskar Madsen, reduce da un’annata agonistica in Giappone e in precedenza a Praga. Sono loro due i giocatori di maggiore spessore e che andranno marcati con più attenzione.

L’altro martello è il poco noto Tobias Kjær, 27enne che ha fatto spola tra Olanda e Francia nelle ultime annate agonistiche: tra qualche settimana si sposterà in Azerbaijan con i colori dell’FHN Xilasedici VK, sulla sua strada troverà anche Ivan Zaytsev, che si cimenterà in quel campionato con la maglia dell’Ordu Baku. Gli appassionati più attenti conosceranno il centrale Simon Uhrenholt per averlo visto in Champions League con i tedeschi dell’VfB Friedrichshafen, il compagno di reparto del 22enne è il veterano Rasmus Mikelsons, un baluardo del Gentofte (una delle squadre di riferimento in Patria).

Il palleggiatore Axel Jacobsen ha 42 anni, è di origini argentine e non ha una carriera di primissimo piano alle spalle (da giovane ha militato anche in Italia con Pineto, Crema, Mantova e Brolo) e sarà il regista in diagonale con Zaytsev all’Ordu (ultima stagione in Francia con il Parigi). Il libero è il 20enne Jonas Petersen, prossimo a trasferirsi in Germania con il Rottenburg dopo aver giocato in casa con il Middelfart.