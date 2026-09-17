Volley, l’Italia arriva prima nel girone se…Possibile anche una sconfitta con la Slovenia, attenzione al quoziente punti

L’Italia si giocherà questa sera il primo posto nel Girone A degli Europei senior 2026 di volley nello scontro diretto contro la Slovenia: gli azzurri arrivano al match con 4 vittorie in altrettanti match, mentre gli sloveni finora hanno collezionato 3 successi ed 1 sconfitta.

Gli azzurri hanno diversi risultati a proprio favore, ed appare superfluo sottolineare che vincendo con qualsiasi risultato sarebbero certi del primato: l’Italia, infatti, chiuderebbe con 5 vittorie in altrettanti match, mentre gli sloveni sarebbero comunque secondi.

In realtà anche una sconfitta potrebbe rivelarsi indolore per gli azzurri: per evitare calcoli complicati, all’Italia sarebbe sufficiente vincere due set per conquistare il primo posto, dato che, a parità di vittorie, il secondo criterio da prendere in considerazione sarebbe il numero di punti in classifica, che sorriderebbe agli azzurri (13-11).

Una sconfitta per 1-3, invece, complicherebbe la questione: le squadre sarebbero pari per vittorie, punti in classifica e quoziente set, quindi si dovrebbe andare a guardare il quoziente punti. Al momento l’Italia è in vantaggio, ma il calcolo dipenderà dal numero di punti fatti e subiti nel match di questa sera.

Una sconfitta per 0-3, invece, sarebbe deleteria per gli azzurri che, a parità di vittorie e punti in classifica, verrebbero scavalcati dalla Slovenia per il miglior quoziente set. L’Italia, però, per quanto fatto vedere finora, ha ottime possibilità di chiudere al primo posto.

L’ITALIA ARRIVA PRIMA NEL GIRONE SE…