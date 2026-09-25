Volley, la Tunisia si qualifica alle Olimpiadi: grande ritorno, si spegne il sogno del Camerun

La Tunisia si è qualificata al torneo di volley maschile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le Aquile di Cartagine hanno sconfitto il Camerun con un secco 3-0 (25-22; 25-18; 25-19) nella finale dei Campionati Africani, facendo festa di fronte al proprio pubblico di Tunisi e meritandosi l’ottava presenza ai Giochi (il miglior risultato è il nono posto del 1984, l’ultima apparizione risale all’edizione di Tokyo 2020). Sfuma il sogno del Camerun, che inseguiva la sua prima qualificazione.

La Tunisia si è resa protagonista di una splendida cavalcata: due vittorie per 3-0 contro Ghana e Kenya nella fase a gironi, poi il 3-0 contro il Ruanda ai quarti di finale, il 3-1 rifilato al Marocco in semifinale e oggi ha dettato legge nell’atto conclusivo contro i Leoni Indomabili. La competizione era stata caratterizzata dalla sorprendente eliminazione dell’Egitto ai quarti di finale per mano dell’Algeria, che oggi ha regolato il Marocco per 3-0 nella finale per il terzo posto (le prime tre classificate disputeranno i Mondiali 2027).

Il mattatore della serata è stato Ben Romdhane (19 punti), in doppia cifra anche Bongui (11), 8 marcature per Mbareki e 5 per Kadhi. Sale così a cinque il numero di squadre qualificate alle Olimpiadi: gli USA (Paese organizzatore), il Giappone (Campione d’Asia), Cuba (vincitrice del torneo NORCECA), il Brasile (Campione del Sudamerica) e la Tunisia (Campionessa d’Africa). Domani sera si aggiungeranno i Campioni d’Europa, tre pass verranno messi in palio ai Mondiali 2027 e gli ultimi tre tagliandi saranno elargiti in pase al ranking FIVB aggiornato dopo la Nations League 2028.